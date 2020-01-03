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Джо Торнтон вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по результативным передачам

Джо Торнтон вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по результативным передачам
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ).

Для легендарного форварда «Шаркс» эта голевая передача стала 1080-й в карьере. Благодаря этому 40-летний ветеран НХЛ вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по этому показателю, превзойдя результат Адама Оутса (1079).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1193). В топ-5 также входят Рэй Бурк (1169) и Яромир Ягр (1155). Следующей целью Торнтона является результат Пола Коффи (1135). Из перечисленных игроков только Джо продолжает карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Джамбо Джо 16 (1+15) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-8".

Торнтон, Марло и Хара сыграли хотя бы по матчу в НХЛ в четырёх десятилетиях
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