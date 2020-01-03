Кравчук: лучшая молодёжная сборная России за 5-7 лет. Замула — открытие турнира

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал выступление молодёжной сборной России на МЧМ-2020.

«Всё абсолютно закономерно. На мой взгляд, это лучшая молодёжная сборная России за пять-семь лет. Стучу по дереву и не хочу выдавать авансов, но по идее впереди у этой команды должен быть большой путь. Баланс в линиях, тактическая и техническая подготовка, умение правильно вести матч – у этой сборной для данного возраста всё на высшем уровне. 6:0 с Канадой это подтвердили.

Как защитник особо отмечу линию обороны. Мы в России много лет опасались за качество наших защитников, но в Чехии мы видим у россиян современную мобильную, как сегодня модно говорить, гибридную оборону, которая работает во всех трёх зонах. Романова мы открыли ещё на прошлом чемпионате мира, но вы посмотрите, как доминирует на льду, как смел и активен Замула! Для меня он, пожалуй, главное открытие этого турнира», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.