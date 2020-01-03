Новиков: у шведов видна хоккейная порода, но иногда они забывают, что ещё есть ворота

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от полуфинала молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.

«Мне понравился их матч с чехами. Немножко даже жалко хозяев, у них была очень хорошая команда на этом турнире. Удаления сломали им игру, да и их вратарь ошибся, пропустив курьёзный гол. Матч был очень интересным и хорошим, но Швеция всё-таки дожала соперника. У шведов очень хорошая команда. Их хоккейная порода видна, она выражается в их выправке и уверенности. Эта команда заслуживает уважения, она смотрится. Мне кажется, что иногда они переигрывают. У них так много игры в пас, что иногда они путаются и забывают о том, что ещё есть ворота. Тем не менее это смотрится. Как по мне, у них интересный стиль. Соперник хороший и играющий, но я думаю, что наши тренеры определят его уязвимые точки.

Как обыграть Швецию? Это игровая дисциплина и отсутствие риска в обороне. В тех ситуациях, где нужно играть проще, надо так и делать. Нельзя допускать глупых ошибок, как это делали чехи, когда начали удаляться. Это должно быть исключено. Наша команда не должна играть на соперника. Главное наше оружие — контратака. Против контратаки нет спасения, если она наиграна. Против этих кинжальных выпадов любой команде, в том числе и нашей, играть тяжело. Контратака строится на ошибках в обороне соперника и на отлаженных действиях нашей команды. Про вратарей я не говорю, потому что они будут основными фигурами матча. Это будет их игра. Чем выше стадия турнира, тем сильнее повышается их значение.

Швеция не кубковая команда? Я бы так не сказал. Но у шведов есть определённая планка. Там, где надо достать из себя 110%, они не достают. Но 80% они достают спокойно, не напрягаясь. У них такой класс, который позволяет им, не напрягаясь, играть в интересный хоккей. Думаю, что от них можно ожидать всего. Это достойный соперник, которого надо заставить играть его в том темпе, в котором он может не выдержать, и не допускать своих ошибок. Это очень важно», — сказал Новиков «Чемпионату».