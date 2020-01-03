Замула — о своей игре на МЧМ-2020: надо играть и не подстраиваться под русский хоккей

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула рассказал о своём стиле игры на молодёжном чемпионате мира.

«Что пожелали в Северной Амрике? Пожелали удачи. Сказали показывать свой хоккей. Подключаться к нападению, обострять игру. Я так делаю у себя в канадской юниорской лиге. Надо играть и не подстраиваться под русский хоккей (по словам Замулы, в детских школах в России обычно ругают защитника за то, что он подключается к атаке. А вот в Канаде наоборот, хвалят. — Прим. «Чемпионата») Продолжать делать то, чему учили в Канаде — и всё будет нормально.

Я провел две тренировки с «Филадельфией». Во мне что-то увидели. И сразу же поставили на контрольный матч НХЛ. Я сыграл 23 минуты. Ваня Проворов получил 25 минут, но он играл в первой бригаде большинства. А я выходил во второй. Это было в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Я сделал пару хитов на Павле Бучневиче. Он отлетал от меня. Я сыграл довольно-таки неплохо. И уже через два дня подписал контракт с «Флайерз»», — цитирует Замулу пресс-службу НХЛ.