«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в первом матче КХЛ в 2020 году
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Вячеслава Буцаева. Это был первый матч КХЛ в 2020 году.
Счёт в матче на старте второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт. Американский нападающий отличился в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера новосибирского клуба Харри Сятери. Спустя полторы минуты капитан новосибирского клуба Александр Логинов реализовал большинство и восстановил равновесие.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Уайт – 21:43' (4x5) 1:1 Логинов (Руохомаа) – 23:17' (5x4) 1:2 Падакин (Берглунд) – 52:15' (5x5)
Следующего гола пришлось ждать почти 30 минут. В середине третьего периода Павел Падакин получил передачу от Якуба Берглунда и переиграл Сятери. Команда Николая Заварухина на этот раз отыграться не сумела.
Форвард «Нефтехимика» Уайт забил в меньшинстве после грубой ошибки Сятери
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