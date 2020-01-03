«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в первом матче КХЛ в 2020 году

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Вячеслава Буцаева. Это был первый матч КХЛ в 2020 году.

Счёт в матче на старте второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт. Американский нападающий отличился в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера новосибирского клуба Харри Сятери. Спустя полторы минуты капитан новосибирского клуба Александр Логинов реализовал большинство и восстановил равновесие.

Следующего гола пришлось ждать почти 30 минут. В середине третьего периода Павел Падакин получил передачу от Якуба Берглунда и переиграл Сятери. Команда Николая Заварухина на этот раз отыграться не сумела.