Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в первом матче КХЛ в 2020 году

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в первом матче КХЛ в 2020 году
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Вячеслава Буцаева. Это был первый матч КХЛ в 2020 году.

Счёт в матче на старте второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт. Американский нападающий отличился в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера новосибирского клуба Харри Сятери. Спустя полторы минуты капитан новосибирского клуба Александр Логинов реализовал большинство и восстановил равновесие.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Уайт – 21:43' (4x5)   1:1 Логинов (Руохомаа) – 23:17' (5x4)   1:2 Падакин (Берглунд) – 52:15' (5x5)

Следующего гола пришлось ждать почти 30 минут. В середине третьего периода Павел Падакин получил передачу от Якуба Берглунда и переиграл Сятери. Команда Николая Заварухина на этот раз отыграться не сумела.

Форвард «Нефтехимика» Уайт забил в меньшинстве после грубой ошибки Сятери
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020