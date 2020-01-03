Пулккинен дебютирует за московское «Динамо»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва сыграет с китайским «Куньлунем».

Дебютный матч за «бело-голубых» проведет финский нападающий Теэму Пулккинен, перешедший в дедлайн из минского «Динамо». Теэму провел 33 матча в этом сезоне и набрал 27 (17+10) очков. Он идет на 29-м месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Состав на матч с «Куньлунем»:

1 звено: Петерссон — Шипачев — Пулккинен

2 звено: Тарасов — Ефремов — Афиногенов

3 звено: Моисеев — Игумнов — Алексеев

4 звено: Муранов — Апальков — Панкратов

Защитники:

1 пара: Хиетанен — Чайковски

2 пара: Лямин — Зайцев

3 пара: Миронов — Волков

4 пара: Огурцов — Григорьев

Вратарь: Бочаров

«Динамо» Москва занимает третье место Восточной конференции, в 43 играх команда набрала 56 очков.