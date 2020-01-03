Пулккинен дебютирует за московское «Динамо»
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва сыграет с китайским «Куньлунем».
Дебютный матч за «бело-голубых» проведет финский нападающий Теэму Пулккинен, перешедший в дедлайн из минского «Динамо». Теэму провел 33 матча в этом сезоне и набрал 27 (17+10) очков. Он идет на 29-м месте в списке лучших бомбардиров лиги.
Состав на матч с «Куньлунем»:
1 звено: Петерссон — Шипачев — Пулккинен
2 звено: Тарасов — Ефремов — Афиногенов
3 звено: Моисеев — Игумнов — Алексеев
4 звено: Муранов — Апальков — Панкратов
Защитники:
1 пара: Хиетанен — Чайковски
2 пара: Лямин — Зайцев
3 пара: Миронов — Волков
4 пара: Огурцов — Григорьев
Вратарь: Бочаров
«Динамо» Москва занимает третье место Восточной конференции, в 43 играх команда набрала 56 очков.
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