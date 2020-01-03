Ермаков: «Сибири» нужно переосмыслить свою игру

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков подвел итог домашней встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:2).
«Нам не хватило реализации. Были хорошие моменты, у меня их целых три было. Казалось, забивай, но перекладина. «Недокопали» на пятаке.
Повлияла ли на нас новогодняя пауза? Мы профессионалы, мы играем в хоккей. У нас нет, как у остальных, выходных в субботу и воскресенье. Мы ко всему должны быть готовы. Сегодня нам просто не хватило реализации моментов. Все идет к ней, потому что моментов у нас достаточно. Где-то везения не хватает, где-то мастерства, где-то за соперника играют штанги и перекладины. Значит нужно было заталкивать шайбу с мясом. Нам чуть-чуть этого не хватает.
Нам нужно переосмыслить свою игру. У нас сейчас осталось 20 игр и у 4 команд равное количество очков. Кто выиграет очные встречи, тот и будет на вершине», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 3 января 2020
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