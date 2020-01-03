Заварухин: сегодня не доработали — получили отвратительный результат

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение своей команды от нижнекамского «Нефтехимика» (1:2).
«Сегодня был новогодний хоккей. Не доиграли, не доработали в концовке, в результате пропустили гол. Вроде бы ничего не предвещало неудачи, игра была ничейная. Зарабатываем удаление и не дорабатываем до конца — отвратительный результат из-за этого. Такие соперники не прощают этого, моменты надо доигрывать до конца. По моментам где-то шайба останавливалась на ленточке. Повторю, это был новогодний хоккей.
Соперник плотно встречал? Настраивались, знали, что соперник плотно играет в обороне, хотели, чтобы защитники больше бросали. Но бросков было мало, они не доходили до ворот. Надо было больше бросать по воротам. Был момент, когда Ермаков в перекладину попал, но этого мало. Мы предупреждали, что нужно бросать из-под игроков и бросать по воротам
Насколько готовы Саюстов и Пельтола? Они только первую игру сыграли после травм. Дай бог, наберут скоро форму», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 3 января 2020
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