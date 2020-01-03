Миловзоров: первый гол пропустили из ничего, во втором потеряли концентрацию

Нападающий новосибирской «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал домашнее поражение своей команды от нижнекамского «Нефтехимика» (1:2).



«Обескураживающий результат? Безусловно. В моменте со вторым голом потеряли концентрацию. Да и первый получился из ничего, при игре пять на четыре. Ошибка вратаря? Но у нас Харри вытащил в первом периоде два очень сложных броска, к нему не может быть никаких претензий.



«Сибирь» выигрывает у лидеров, но проигрывает прямым конкурентам? Знаете, мы в эти статистические расклады не заглядываем. Мы выходим на каждый матч, настраиваемся каждый раз на победу. Просто так получается. Всё равно же где-то у конкурентов мы выигрываем. После поражений можно любое оправдание, любую причину найти, но на самом деле надо просто выходить и шестьдесят минут работать. Отсюда и результат будет. Не выключаться из моментов.



Как восстановиться психологически? Не забивать голову. Через день новый матч и уже сейчас надо готовится к нему. Индивидуально каждый спортсмен должен профессионально подходить к этому, готовить и тело, и голову. Вся борьба ещё впереди, ещё 20 матчей не сыграно» — сказал Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.