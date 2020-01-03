Новиков: в матче со шведами главное – не удаляться. Они хорошо реализуют большинство

Заслуженный тренер России и бывший тренер молодежной сборной, работавший в чемпионской команде 2011 года Юрий Новиков назвал предстоящий полуфинал молодежного чемпионата мира между сборными России и Швеции «скрытым финалом».
«Думаю, что предстоящий матч будет самым захватывающим из тех, что мы видели на нынешнем турнире. Обе команды достойны выхода в финал, так что противостояние Россия – Швеция я бы назвал «скрытым финалом». У шведов свой стиль, они четко играют в обороне, грамотно реализуют большинство и если пристально посмотреть на их действия на площадке, то по количеству передач – им равных нет. Они хороши, но мы ничуть не хуже. За счет «кинжальных атак» их можно обыгрывать. У нас очень хорошее нападение, много острых форвардов. Но самое главное, дисциплина. Без нее ничего не получится. Шведы всегда хорошо играют в формате «5 на 4», забивая в каждом матче, и порой не по одной шайбе. Нашим нападающим советовал бы действовать острее, не жалея себя лезть на ворота и всем ребятам, конечно, внимательно слушать указания тренеров. С огромным интересом будут смотреть матч и верю в нашу сборную!», — сказал Новиков «Чемпионату».
- 3 января 2020
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