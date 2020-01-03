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«Металлург» победил «Автомобилист» и продлил беспроигрышную серию до трёх матчей

«Металлург» победил «Автомобилист» и продлил беспроигрышную серию до трёх матчей
Хоккей 0

Магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Василевский (Холланд) – 04:23' (5x4)   1:1 Кулёмин (Мозякин, Нестрашил) – 10:25' (5x4)   2:1 Кулёмин (Локтионов) – 23:29' (5x5)   3:1 Нестрашил (Мозякин, Пивцакин) – 34:55' (5x4)   3:2 Голышев (Доус, Мэйсек) – 53:15' (5x5)

На 4-й минуте первого периода команда из Екатеринбурга вышла вперёд, шайбу забросил Алексей Василевский. В середине первого периода «Магнитка» сравняла счёт — с передач Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила отличился Николай Кулёмин. В начале второго периода Кулёмин оформил дубль, а на 34-й минуте Нестрашил увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб.

«Автомобилист» сократил отставание в счёте на 53-й минуте, шайбу забросил Анатолий Голышев.

«Металлург» одержал третью победу кряду и теперь занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах. Клуб из Екатеринбурга терпит третье поражение подряд, но продолжает занимать четвёртое место на Востоке.

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