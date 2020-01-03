«Металлург» победил «Автомобилист» и продлил беспроигрышную серию до трёх матчей

Магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).

На 4-й минуте первого периода команда из Екатеринбурга вышла вперёд, шайбу забросил Алексей Василевский. В середине первого периода «Магнитка» сравняла счёт — с передач Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила отличился Николай Кулёмин. В начале второго периода Кулёмин оформил дубль, а на 34-й минуте Нестрашил увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб.

«Автомобилист» сократил отставание в счёте на 53-й минуте, шайбу забросил Анатолий Голышев.

«Металлург» одержал третью победу кряду и теперь занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах. Клуб из Екатеринбурга терпит третье поражение подряд, но продолжает занимать четвёртое место на Востоке.