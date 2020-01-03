Фагемо: у России есть топовые игроки, будет тяжёлый, но интересный матч

Нападающий молодёжной сборной Швеции Самуэль Фагемо прокомментировал готовность своей команде к полуфиналу.

«Мы выиграли пять матчей, играем с уверенностью, у нас четыре хороших звена. Чувствуем себя отлично. У нас отличное большинство, мы его постоянно тренируем, много разговариваем, смотрим много видео. Здорово играть в большинстве.

Россия – хорошая команда, у неё мастеровитые ребята, есть топовые игроки, отличное первое звено. Они умеют разыграть шайбу и забивать. Будет тяжёлый, но интересный матч. Мы должны провести хороший матч, надёжно действовать в обороне и хорошо – в атаке. Будет захватывающая игра.

Не думаю, что то, что у нас был только один сложный матч (Швеция дважды отыгрывалась с Финляндией и победила в овертайме в первом матче группы), станет проблемой. Мы должны фокусироваться на своей игре. Мы здорово провели пять матчей, играли на высоких скоростях, здорово атаковали. В этом нет ничего плохого.

Игры России не смотрел, только хайлайты. У них техничная команда, которая хорошо играет в атаке. Сложный вопрос, кто у России самый опасный игрок, там много хороших. Мы должны готовиться к завтрашней игре. Тяжело сказать, что станет ключевым, мы должны концентрироваться на своей игре, играть все 60 минут и создать много моментов в начале. Думаю, что будет много силовой борьбы, это плей-офф, полуфинал, будет жёсткий, быстрый матч. Будет весёлая игра», — передает слова Фагемо корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.