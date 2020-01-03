Тренер Швеции: не вижу проблемы в том, что у нас был только один сложный матч на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал игру молодёжной сборной России на МЧМ.

«Россия – хорошая, большая команда. Она хороша в обороне, играет на высоких скоростях и очень технично. Нам будет важно управлять шайбой и скоростями. Особо не думал о том, что в полуфиналах МЧМ теперь происходит перепосев, который должен пойти нам на пользу из-за того, что мы лидеры рейтинга. Помню только, что на взрослом ЧМ-2019 говорили об этих изменениях – что в финале не будет буллитов. Что есть, то есть.

Игра Сандина? Он так же хорош, как и в прошлом году, но теперь он на год старше и стал лидером на льду, на скамейке и в раздевалке. Это важный игрок для нас. Он играет через боль и всё равно показывает высокий уровень, это говорит о его характере. Он с первого дня говорил, что хочет играть, что если он не будет играть за «Торонто», то хочет поехать на МЧМ. Он даже не сомневался.

Не считаю проблемой то, что мы на этом турнире провели только один сложный матч. Ты проводишь матч и двигаешься дальше. Завтра – новая игра, посмотрим, что она нам принесёт», — передаёт слова Монтена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова