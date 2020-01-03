Густафссон: думаю, Хёгландер сможет забить в стиле лакросс в полуфинале с Россией

Нападающий сборной Швеции Давид Густафссон поделился мнением о предстоящей игре со сборной России в полуфинале МЧМ-2020.

«Вчера мы провели отличный матч против Чехии, да и вообще турнир складывается для нас хорошо. Мы уверены в своей команде. Мы стартовали матчем с Финляндией, выиграли в овертайме, это придало нам уверенности в себе, дальше мы уже полетели на этой волне. Ощущение, что мы становимся лучше с каждым днём.

У нас отличная химия, все ребята давно друг друга знают, особенно в нашем звене. У России всегда хорошая команда, я с ней не раз играл. На этом турнире я не видел, как они играют, но знаю, что у них хорошее меньшинство. Но у нас хорошее большинство.

Думаю, Хёгландер может ещё раз забить в стиле лакросс, надеюсь на это. Да, думаю, что он это сделает в полуфинале с Россией.

Думаю, что Россия будет навязывать силовую борьбу, будет оказывать на нас давление, и на меня в том числе. Но так играют в хоккей, и мне это нравится. Думаю, ключевым фактором завтра станут спецбригады – большинство и меньшинство», — передаёт слова Густафссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.