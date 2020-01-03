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«Авангард» одержал третью победу подряд, разгромив «Адмирал»

«Авангард» одержал третью победу подряд, разгромив «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

В Балашихе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал «Адмирал».

Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки. На 6-й минуте счёт открыл Брэндон Макмилан. Во втором периоде Сергей Шумаков удвоил преимущество хозяев, а в заключительной 20-минутке Свен Андригетто и Семён Ручкин довели счёт до крупного. «Адмирал» отыграл одну шайбу в концовке, её забросил Мартин Бакош.

«Авангард» одержал третью победу подряд. Для «Адмирала» это поражение стало четвёртым подряд.

Дальневосточники на матч с «Авангардом» прибыли в Москву за несколько часов до игры. Их рейс из Владивостока был перенесен. Изначально планировалось, что «Адмирал» прибудет в столицу 2 января, но в итоге перелёт перенесли на 3 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Макмиллан (Франсон, Бек) – 06:09' (5x4)   2:0 Шумаков (Кошелев, Семёнов) – 27:56' (5x5)   3:0 Андригетто (Зернов, Шумаков) – 44:11' (5x4)   4:0 Ручкин (Шумаков) – 50:35' (5x5)   4:1 Бакош (Осипов, Воронин) – 52:33' (5x5)
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