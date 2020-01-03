«Авангард» одержал третью победу подряд, разгромив «Адмирал»

В Балашихе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал «Адмирал».
Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки. На 6-й минуте счёт открыл Брэндон Макмилан. Во втором периоде Сергей Шумаков удвоил преимущество хозяев, а в заключительной 20-минутке Свен Андригетто и Семён Ручкин довели счёт до крупного. «Адмирал» отыграл одну шайбу в концовке, её забросил Мартин Бакош.
«Авангард» одержал третью победу подряд. Для «Адмирала» это поражение стало четвёртым подряд.
Дальневосточники на матч с «Авангардом» прибыли в Москву за несколько часов до игры. Их рейс из Владивостока был перенесен. Изначально планировалось, что «Адмирал» прибудет в столицу 2 января, но в итоге перелёт перенесли на 3 января.
- 3 января 2020
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