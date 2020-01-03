«Локомотив» нанёс поражение «Амуру» и одержал первую победу в четырёх матчах

Ярославский «Локомотив» прервал серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» в очередном матче турнира принимал «Амур», встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Обе шайбы «Локо» забросил уже в самой концовке. За пять минут до сирены отличился Магнус Пяарви, а на последней минуте в пустые ворота шайбу забросил Владимир Ткачёв.

До этого «Локомотив» потерпел три поражения подряд. «Амур», напротив, выдал серию из пяти побед, которая оборвалась в Ярославле.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Следующим соперником «Локомотива» станет «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» отправится в гости к «Северстали» в Череповец.