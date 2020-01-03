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«Локомотив» нанёс поражение «Амуру» и одержал первую победу в четырёх матчах

«Локомотив» нанёс поражение «Амуру» и одержал первую победу в четырёх матчах
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» прервал серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» в очередном матче турнира принимал «Амур», встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Обе шайбы «Локо» забросил уже в самой концовке. За пять минут до сирены отличился Магнус Пяарви, а на последней минуте в пустые ворота шайбу забросил Владимир Ткачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Пяаярви (Да Коста) – 55:25' (5x5)   2:0 Ткачёв (Кудрявцев) – 59:05' (en)

До этого «Локомотив» потерпел три поражения подряд. «Амур», напротив, выдал серию из пяти побед, которая оборвалась в Ярославле.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Следующим соперником «Локомотива» станет «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» отправится в гости к «Северстали» в Череповец.

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