«Витязь» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Спартак»

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на своей площадке принимал «Витязь», встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже на 3-й минуте матча счёт открыл Якуб Ержабек, который вывел гостей вперёд. Но ещё до первого перерыва «Спартак» сумел не только отыграться, но и оказаться в роли лидера. По точному броску на свой счёт записали Фёдор Малыхин и Илья Зубов.

Во втором периоде Павел Воробей восстановил равновесие, а в заключительной 20-минутке победную шайбу забросил Данила Моисеев.

«Спартак» потерпел уже второе поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Для «Витязя» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений.