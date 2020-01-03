«Витязь» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Спартак»
В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на своей площадке принимал «Витязь», встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Уже на 3-й минуте матча счёт открыл Якуб Ержабек, который вывел гостей вперёд. Но ещё до первого перерыва «Спартак» сумел не только отыграться, но и оказаться в роли лидера. По точному броску на свой счёт записали Фёдор Малыхин и Илья Зубов.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Ержабек (Варфоломеев, Воробей) – 02:46' (5x5) 1:1 Малыхин (Хохлачёв) – 05:34' (5x5) 2:1 Зубов (Карсумс, Даугавиньш) – 18:45' (5x4) 2:2 Воробей (Петраков, Варфоломеев) – 27:50' (5x5) 2:3 Моисеев (Воробей, Гребенщиков) – 42:51' (5x5)
Во втором периоде Павел Воробей восстановил равновесие, а в заключительной 20-минутке победную шайбу забросил Данила Моисеев.
«Спартак» потерпел уже второе поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Для «Витязя» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений.
Читайте также
- 3 января 2020
-
19:38
-
19:31
-
19:31
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:17
-
18:28
-
18:08
-
18:02
-
17:58
-
17:43
-
17:34
-
17:28
-
16:42
-
16:32
-
16:29
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
15:39
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:39
-
13:37
-
13:15
-
13:05
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:52
Партнерский контент