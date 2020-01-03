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«Витязь» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Спартак»

«Витязь» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на своей площадке принимал «Витязь», встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже на 3-й минуте матча счёт открыл Якуб Ержабек, который вывел гостей вперёд. Но ещё до первого перерыва «Спартак» сумел не только отыграться, но и оказаться в роли лидера. По точному броску на свой счёт записали Фёдор Малыхин и Илья Зубов.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Ержабек (Варфоломеев, Воробей) – 02:46' (5x5)   1:1 Малыхин (Хохлачёв) – 05:34' (5x5)   2:1 Зубов (Карсумс, Даугавиньш) – 18:45' (5x4)   2:2 Воробей (Петраков, Варфоломеев) – 27:50' (5x5)   2:3 Моисеев (Воробей, Гребенщиков) – 42:51' (5x5)

Во втором периоде Павел Воробей восстановил равновесие, а в заключительной 20-минутке победную шайбу забросил Данила Моисеев.

«Спартак» потерпел уже второе поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Для «Витязя» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений.

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