Форвард «Авангарда» Шумаков набрал 8 очков в 3 последних матчах

Сегодня, 3 января, «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ в Балашихе принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 4:1. Форвард «ястребов» Сергей Шумаков заработал 3 (1+2) очка. Во втором периоде нападающий отличился сам, а в третьем отрезке ассистировал Свену Андригетто и Семёну Ручкину.

Для Шумакова эта игра стала второй подряд с тремя набранными очками, а всего в последних трёх матчах «Авангарда» нападающий заработал 8 очков: 2 (1+1) балла во встрече с «Нефтехимиком», по 3 (1+2) очка в поединках с «Трактором» и «Адмиралом». Любопытно, что до игры в Нижнекамске на счету Шумакова в 10 матчах был лишь один набранный балл за результативную передачу, а также, по информации «Чемпионата», перед дедлайном в КХЛ омский клуб искал возможность обмена нападающего.