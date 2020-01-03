Крикунов – о вынужденной ротации состава: какая-то зараза вошла в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:0) и оценил дебют финского форварда Теэму Пулккинена.
«Я скажу, что после выходных потеряли темп и не очень всё получалось. Из-за дисквалификации Яшкина развалилось первое звено. Появился Пулккинен – забил гол. В общем-то, у соперника очень хорошо играет оборона. Мы долго не могли подобраться к их воротам. Вроде бы и моменты имели, но никак не могли их реализовать. Хорошо, что звено Игумнова использовало большинство. И потом забили второй гол, после чего уже сохраняли счёт. Бочаров сегодня сыграл хорошо. Взяли нужные два очка. У нас сейчас начинается тяжёлая серия, шесть матчей за девять дней. Хорошо, что начали её с победы.
Отсутствие Полыгалова, Брюквина и Индрашиса связано с календарём? Нет-нет, совсем не с этим. Заболели они у нас. Какая-то зараза вошла в команду.
Пулккинен – остроатакующий форвард. Он умеет забивать и ищет моменты, всегда старается быть на острие. Не думаю, что он останется в первом звене. Но будем пробовать, тут нужно время, чтобы окончательно определиться. Бригаде Шипачёва на большинстве не хватило Яшкина сегодня», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 января 2020
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