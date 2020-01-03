Вудкрофт — об уходе Пулккинена: это образовало дыру в игре команды
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал уход из команды финского нападающего Теэму Пулккинена.
«Когда ты теряешь игрока такого качества, бросающего и забивающего, заменить его сложно. Это образует определённую дыру в игре команды и составе. Но это возможность для других игроков показать себя. Один игрок не сможет заменить Пулккинена, мы сможем сделать это только с помощью командной игры. Мы желаем Теэму удачи, нам его будет не хватать», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Динамо» Минск.
Клуб из Беларуси одержал первую победу в 2020 году, обыграв череповецкую «Северсталь» со счётом 3:2 в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Тем самым команда из Минска прервала серию из 12 поражений подряд.
Минское «Динамо» прервало серию из 12 поражений, обыграв «Северсталь»
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