Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вудкрофт — об уходе Пулккинена: это образовало дыру в игре команды

Вудкрофт — об уходе Пулккинена: это образовало дыру в игре команды
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал уход из команды финского нападающего Теэму Пулккинена.

«Когда ты теряешь игрока такого качества, бросающего и забивающего, заменить его сложно. Это образует определённую дыру в игре команды и составе. Но это возможность для других игроков показать себя. Один игрок не сможет заменить Пулккинена, мы сможем сделать это только с помощью командной игры. Мы желаем Теэму удачи, нам его будет не хватать», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Динамо» Минск.

Клуб из Беларуси одержал первую победу в 2020 году, обыграв череповецкую «Северсталь» со счётом 3:2 в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Тем самым команда из Минска прервала серию из 12 поражений подряд.

Минское «Динамо» прервало серию из 12 поражений, обыграв «Северсталь»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020