Хованов: в Швеции знаю игрока, который забивает, как Свечников

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов поделился ожиданиями от игры против молодёжной сборной Швеции:

«В составе сборной Швеции знаю вратаря, знаю Фагемо и игрока, который забивает, как Свечников. И всё. Голы Хёгландера — унижение для соперников? Да я не знаю. Против меня никто так не забрасывал. Сам я такие моменты не пробовал.

У Швеции не было серьёзных матчей на чемпионате? Не согласен. Сборные Финляндии и Швейцарии – это хорошие команды. Я бы не сказал, что у них не было проблем. Все в равных условиях.

Посмотрел первый период их матча с Чехией. Они правильно играют, очень системно. Они не разу не проиграли на турнире? А кому им было проигрывать? Словакии? Финны могли, в принципе, их обыграть. Завтра можно будет их обыгрывать. На Кубке Вызова в Канаде и в Чехии мы их обыгрывали.

Никакого давления нет. Всё в рабочем режиме. Готовимся. Завтра, может быть, что-то и будет», — передаёт слова Хованова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.