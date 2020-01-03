Хованов: в Швеции знаю игрока, который забивает, как Свечников

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов поделился ожиданиями от игры против молодёжной сборной Швеции:
«В составе сборной Швеции знаю вратаря, знаю Фагемо и игрока, который забивает, как Свечников. И всё. Голы Хёгландера — унижение для соперников? Да я не знаю. Против меня никто так не забрасывал. Сам я такие моменты не пробовал.
У Швеции не было серьёзных матчей на чемпионате? Не согласен. Сборные Финляндии и Швейцарии – это хорошие команды. Я бы не сказал, что у них не было проблем. Все в равных условиях.
Посмотрел первый период их матча с Чехией. Они правильно играют, очень системно. Они не разу не проиграли на турнире? А кому им было проигрывать? Словакии? Финны могли, в принципе, их обыграть. Завтра можно будет их обыгрывать. На Кубке Вызова в Канаде и в Чехии мы их обыгрывали.
Никакого давления нет. Всё в рабочем режиме. Готовимся. Завтра, может быть, что-то и будет», — передаёт слова Хованова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 января 2020
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