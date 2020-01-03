СКА потерпел самое крупное поражение в КХЛ, пропустив 6 шайб от «Йокерита»

В рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги финский клуб «Йокерит» разгромил санкт-петербургский СКА со счётом 6:0.
«Армейцы» с берегов Невы потерпели самое крупное поражение в КХЛ.
Первый период выдался безрезультатным. Во втором периоде «Йокерит» забросил целых пять шайб. На 5-й минуте шайбу забросил Брайан О'Нил, на 11-й Петр Регин увеличил преимущество в счёте. Стивен Мозес довёл разницу до трёх шайб. На 18-й минуте третьего периода Петр Регин оформил дубль, а на 19-й Микко Лехтонен забросил пятую шайбу команды. Точку поставил Стив Мозес, также оформивший дубль.
«Йокерит» продолжает занимать четвёртое место в Западной конференции, но отставание от московского «Динамо» сократилось до одного очка и у финнов две игры в запасе.
СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав в 44 матчах 61 очко.
- 3 января 2020
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