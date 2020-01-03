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СКА потерпел самое крупное поражение в КХЛ, пропустив 6 шайб от «Йокерита»

СКА потерпел самое крупное поражение в КХЛ, пропустив 6 шайб от «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

В рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги финский клуб «Йокерит» разгромил санкт-петербургский СКА со счётом 6:0.

«Армейцы» с берегов Невы потерпели самое крупное поражение в КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
6 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 О'Нилл (Йоэнсуу, Регин) – 24:59' (5x5)   2:0 Регин (Кивистё, Мозес) – 30:59' (5x5)   3:0 Мозес (Норман) – 34:17' (5x5)   4:0 Регин (О'Нилл, Йоэнсуу) – 37:31' (5x4)   5:0 Лехтонен (Контиола, Йенсен) – 38:50' (5x4)   6:0 Мозес (Грант) – 55:58' (5x5)

Первый период выдался безрезультатным. Во втором периоде «Йокерит» забросил целых пять шайб. На 5-й минуте шайбу забросил Брайан О'Нил, на 11-й Петр Регин увеличил преимущество в счёте. Стивен Мозес довёл разницу до трёх шайб. На 18-й минуте третьего периода Петр Регин оформил дубль, а на 19-й Микко Лехтонен забросил пятую шайбу команды. Точку поставил Стив Мозес, также оформивший дубль.

«Йокерит» продолжает занимать четвёртое место в Западной конференции, но отставание от московского «Динамо» сократилось до одного очка и у финнов две игры в запасе.

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав в 44 матчах 61 очко.

«Йокерит» забросил СКА пять шайб за период
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