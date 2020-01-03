Подколзин: мало кто верит в сборную России. Завтра посмотрим, кто был прав

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин поделился мнением о предстоящей полуфинальной игре МЧМ-2020 со шведами.

«Хочу максимально посвятить время восстановлению и хоккею. На чемпионате мира все ребята свою лучшую жизнь живут. Это тяжело объяснить. Просто мы в команде все вместе, все друг за друга. Коллектив хороший собрался. Мало кто в нас верит, а мы друг в друга верим. Это придаёт сил и запоминается.

Шведы говорят, что их все должны бояться? Сказали, и сказали. Мы их не боимся и уверенны в себе. Завтра будет интересная игра, посмотрим, кто был прав. Сборной России нужно начать играть в активный хоккей, как с Канадой, Германией. Грубо говоря, никого не жалеть. Нужно показывать быстрый хоккей, командной скоростью шведов переигрывать.

Да, на тренировке мы отрабатывали буллиты. Нам тренер говорит, чтобы мы посерьёзнее относились к этому. Очень важный элемент, который может решить исход игры», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Подколзин: помню финал ЮЧМ со Швецией, но что мне им доказывать?