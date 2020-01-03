Ларионов — об игре России на МЧМ: gegen pressen Юргена Клоппа на льду и контроль шайбы

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о предстоящей игре с командой Швеции.

«У нас есть пара скаутских репортов, которые мы получили отсюда и из Северной Америки. Главный вопрос по нашим нападающим, чтобы была помеха Альнефельту. Это даёт успех, сегодня на любом уровне это помогает. Задача будет – быть перед ним впереди, быть в горячей точке, где больно. Надеюсь, это поможет нам забить пару голов.

Мы знакомы с парнем, который пробует лакросс-голы. Защитники знакомы с этим его трюком, поэтому стараемся сделать так, чтобы этого не произошло. Хотя парень талантливый, интересный. Это украшение игры, постараемся, чтобы завтра этого украшения не было.



У нас был вариант тренироваться на тренировочной арене в три часа дня. Решили, что мы пропустили один день на этой арене и надо было вернуться на этот каток, пощупать наш лёд, дать ребятам эту атмосферу большого стадиона. Полчаса в хорошем темпе, это было правильное решение, чтобы мы знали, что завтра ожидать. Те же борта, здесь есть небольшие стыки, и шайба после проброса может выскочить прямо на ворота. Надо было это тоже посмотреть.



Чтобы отбирать шайбу у шведов нужно, во-первых, выиграть вбрасывание.



Наш современный российский хоккей и эту команду отличает то, что мы стали дорожить шайбой. Это основной компонент, в котором мы можем здесь всех переиграть, включая шведов. Gegen pressen Юргена Клоппа на льду, и дальше уже контроль шайбы. Контролируешь шайбу – контролируешь игру, это наш девиз. И быстрый темп – быстрый переход из обороны в атаку, подключение защитников и позиционная атака с контролем шайбы. Сегодня все играют плотно, ближе к своим воротам, и защитников надо использовать для бросков. У нас есть кому бросить – и Большой Зи (Егор Замула — прим. «Чемпионата»), и Романов, практически все ребята могут кистями доставить шайбу до ворот. Это один из элементов, который может дать нам пару мусорных голов", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.