Шестёркина выбрали для участия в Матче всех звёзд АХЛ

Проспектов «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и Джои Кина выбрали для представления Атлантического дивизиона на Матче всех звёзд АХЛ 2020 года. Для обоих игроков это будет впервые.

Игорь Шестёркин проводит свой первый сезон в США, играя за фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пак». Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 он установил личный рекорд, отразив 94,39% всех бросков с коэффициентом надёжности 1,29.

В санкт-петербургский клуб Шестёркин перешёл после сезона-2013/2014 из московского «Спартака».

Игорь был задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 4-м раунде под общим 118-м номером в 2014 году. За «синерубашечников» Шестёркин до сих пор не дебютировал.