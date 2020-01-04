История и статистика встреч сборных России и Швеции на молодёжных чемпионатах мира

Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Встреча начнётся в 17:00 мск.

Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, одна встреча завершилась вничью.

МЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — Швеция 1:5 Климович — Сундстрём (2), Нэслунд, Раухала, Линдквист МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Швеция 0:3 Юханссон, Йенссон (2) МЧМ-1995 Канада Группа Россия — Швеция 6:4 Шарифьянов, Воробьёв, Ячменёв, Батыршин, Харламов, Вышедкевич — Тернстрём (2), Сёдерберг, Сундстрём МЧМ-1996 США Группа Россия — Швеция 5:2 Васильев, Королюк (2), Меляков, Морозов — Экман, Чернквист МЧМ-1997 Швейцария Группа Россия — Швеция 0:0 - МЧМ-1999 Канада Группа Россия — Швеция 2:4 Счастливый, Вереникин — Тёрнквист, Карлссон (2), Кристофферссон МЧМ-2000 Швеция Группа Россия — Швеция 5:1 Муратов (2), Щадилов, Любимов, Рязанцев — Зеттерберг МЧМ-2001 Россия Четвертьфинал Россия — Швеция 2:3 Чистов, Бутурлин — Мелин, Сундин, Самуэльссон МЧМ-2004 Финляндия Группа Россия — Швеция 5:3 Сёмин, Овечкин, Аншаков (2), Шкотов — Ю. Андерссон, Кальгум, Р. Нильссон МЧМ-2006 Канада Группа Россия — Швеция 5:1 Малкин, Кулёмин (2), Волошенко, Широков — Бергфорс МЧМ-2007 Швеция Полуфинал Россия — Швеция 4:2 Макаров, Черепанов, Анисимов, Васюнов — Юнланд, Яльмарссон МЧМ-2008 Чехия Полуфинал Россия — Швеция 1:2 ОТ Филатов — Фигрен, Баклунд МЧМ-2009 Канада Группа Россия — Швеция 0:5 Петерссон (2), Яльмарссон, Баклунд, Юханссон МЧМ-2010 Канада Группа Россия — Швеция 1:4 К. Петров — Петерссон (2), Пяаярви, Бродин МЧМ-2011 США Группа Россия — Швеция 0:2 Ландер, Фаст МЧМ-2011 США Полуфинал Россия — Швеция 4:3 Б Тарасенко, Голубев (1, ПБ), Калинин — Ларссон, Йернкрок, Селин МЧМ-2012 Канада Группа Россия — Швеция 3:4 ОТ Земченко, Косов, Телегин — Клефбом, Ракелль, Фриберг, Нордстрём МЧМ-2012 Канада Финал Россия — Швеция 0:1 ОТ Зибанеджад МЧМ-2013 Россия Полуфинал Россия — Швеция 2:3 Б Миронов, Григоренко — Линдхольм, Ф. Форсберг, Колльберг (ПБ) МЧМ-2014 Швеция Группа Россия — Швеция 2:3 Барабанов, Григоренко — Юнссон, Сёренсен, де ла Роуз МЧМ-2014 Швеция Полуфинал Россия — Швеция 1:2 Жафяров — Ф. Форсберг, Сундквист МЧМ-2015 Канада Группа Россия — Швеция 2:3 Лещенко (2) — Форслинг (2), А. Хольмстрём МЧМ-2015 Канада Полуфинал Россия — Швеция 4:1 Шаров (2), Пайгин, Мамин — Валльмарк МЧМ-2017 Канада Матч за 3-е место Россия — Швеция 2:1 ОТ Капризов, Гурьянов — Дален МЧМ-2018 Канада Группа Россия — Швеция 3:4 Б Д. Соколов, Костин, Полодян — Л. Андерсон, Лильегрен, Г. Густафссон, О. Стеен (ПБ)