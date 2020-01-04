22 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Детройт», Гурьянов и Радулов – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий Денис Гурьянов провёл на площадке 14 минут и 6 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Александр Радулов получил 16 минут и 51 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 22 сейва.
Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.
В следующем матче «Даллас Старз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Фаббри, Лашофф) – 03:47' (5x5) 1:1 Хинц (Линделль, Павелски) – 11:13' (4x5) 2:1 Факса (Линделль, Хинц) – 21:36' (5x4) 3:1 Павелски – 31:42' (5x5) 4:1 Секера (Линделль, Комо) – 57:04' (en)
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