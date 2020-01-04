22 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Детройт», Гурьянов и Радулов – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий Денис Гурьянов провёл на площадке 14 минут и 6 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Александр Радулов получил 16 минут и 51 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 22 сейва.

Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.

В следующем матче «Даллас Старз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».