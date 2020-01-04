За Илью Ковальчука платят сразу три клуба НХЛ

После того как российский нападающий Илья Ковальчук подписал двусторонний контракт с «Монреаль Канадиенс» на $ 700 тыс., в Национальной хоккейной лиге сложилась любопытная ситуация: за одного Илью Ковальчука платят сразу три клуба НХЛ.



Первым таким клубом является «Нью-Джерси Дэвилз», который платит лиге штраф в размере $ 250 тыс. ежегодно за попытку обмануть действующие правила потолка зарплат. В 2010 году «дьяволы» попытались подписать с Ковальчуком контракт на 17 лет и $ 102 млн, который лига запретила из-за чрезмерно длительного срока. «Нью-Джерси» получил наказание в виде $ 3 млн штрафа, который клуб будет выплачивать до конца сезона-2024/2025 (по $ 250 тыс. в год), а кроме этого, клуб был вынужден отдать первый и третий раунды драфта.



Вторым клубом, в зарплатной ведомости которого учитывается Илья Ковальчук, является «Лос-Анджелес Кингз.» 1 июля 2018 года «короли» подписали с россиянином трёхлетний договор на общую сумму $ 18,75 млн, но 17 декабря 2019 года контракт был расторгнут. В нынешнем и следующем сезонах в платёжке «Лос-Анджелеса» будет учитываться $ 6,25 млн по контракту Ковальчука, но реальных выплат зарплаты Илье калифорнийцы производить не будут.



Наконец, третьим клубом НХЛ, где бухгалтерия взяла на баланс Илью Ковальчука, является «Монреаль Канадиенс», который недавно подписал с россиянином двусторонний контракт с кэпхитом $ 700 тыс. при условии нахождения игрока в составе главной команды.

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