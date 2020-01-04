Форвард «Монреаля» Томпсон: думаю, у Ковальчука есть шанс на успех в нашем клубе

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Нэйт Томпсон поделился ожиданиями от перехода российского форварда Ильи Ковальчука в клуб.
«Иногда игроку необходим переход в новую команду, к новым тренерам, новым одноклубникам. Я думаю, у него всё может сложиться. Ковальчук – парень, который умеет играть. Он хорош в нападении, у него большое тело. Мы команда, которая действительно хорошо двигается, и я думаю, что у него есть шанс на успех», — приводит слова Томпсона Sportsnet.
Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» подписал с Ковальчуком двусторонний контракт на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 играх.
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