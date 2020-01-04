Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» собрала пятый в сезоне аншлаг на домашнем матче

«Северсталь» собрала пятый в сезоне аншлаг на домашнем матче
Хоккей / КХЛ 0

Третьего января череповецкая «Северсталь» на домашнем льду со счётом 2:3 проиграла минскому «Динамо». В череповецком ледовом дворце был зафиксирован аншлаг, ставший уже пятым в текущем регулярном чемпионате. Ранее «Северсталь» собирала полную домашнюю арену на встречах с московским ЦСКА, уфимским «Салаватом Юлаевым», магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».

В прошлом сезоне в Череповце на матчах «Северстали» было зафиксировано два аншлага. Последний лучший в данном аспекте — сезон-2012/2013, когда на арене было семь аншлагов.

«Северсталь» сейчас занимает десятое место в Западной конференции, набрав 37 очков в 44 матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Посещаемость клубов КХЛ на Западе. Провал Ярославля и взлёт Череповца
В «отличниках», как сказал Чернышенко, – минское «Динамо» и «Северсталь». А ещё «Витязь».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020