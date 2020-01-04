«Северсталь» собрала пятый в сезоне аншлаг на домашнем матче
Третьего января череповецкая «Северсталь» на домашнем льду со счётом 2:3 проиграла минскому «Динамо». В череповецком ледовом дворце был зафиксирован аншлаг, ставший уже пятым в текущем регулярном чемпионате. Ранее «Северсталь» собирала полную домашнюю арену на встречах с московским ЦСКА, уфимским «Салаватом Юлаевым», магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».
В прошлом сезоне в Череповце на матчах «Северстали» было зафиксировано два аншлага. Последний лучший в данном аспекте — сезон-2012/2013, когда на арене было семь аншлагов.
«Северсталь» сейчас занимает десятое место в Западной конференции, набрав 37 очков в 44 матчах.
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В «отличниках», как сказал Чернышенко, – минское «Динамо» и «Северсталь». А ещё «Витязь».
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