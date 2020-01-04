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Рирден, Кэссиди, Берюбе и Галлан возглавят сборные дивизионов на Матче звёзд НХЛ

Рирден, Кэссиди, Берюбе и Галлан возглавят сборные дивизионов на Матче звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал имена тренеров, которые возглавлят сборные дивизионов на грядущем Матче звёзд, который пройдёт 25 января в Сент-Луисе.

Руководить командами были назначены тренеры с самым большим процентом набранных очков в своем дивизионе по итогам половины сезона — Тодд Рирден («Вашингтон Кэпиталз», Столичный дивизион), Брюс Кэссиди («Бостон Брюинз», Атлантический дивизион), Крэйг Берюбе («Сент-Луис Блюз», Центральный дивизион) и Жерар Галлан («Вегас Голден Найтс», Тихоокеанский дивизион).

Для Галлана Матч звёзд НХЛ будет третьим в карьере, для Рирдена – вторым, Кэссиди и Берюбе примут участие в шоу-матче впервые.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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