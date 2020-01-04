«Локомотив» отправил Свитова в список травмированных

Ярославский «Локомотив» сообщил о состоянии травмированных игроков на своей странице в «Твиттере». Защитник Якуб Накладал и форвард Артём Ильенко выведены из списка травмированных, их возвращение в состав ожидается в одном из ближайших матчей. Нападающий Александр Свитов переведён в список травмированных и пропустит порядка двух недель.



32-летний Накладал принял участие в 33 матчах текущего регулярного чемпионата, записав на свой счёт 13 (5+8) очков при показателе полезности "-2" и 19 минутах штрафного времени. 23-летний Ильенко сыграл в 33 играх, заработав 8 (3+5) баллов при показателе полезности "+6". 37-летний Свитов в 30 матчах записал в актив 7 (1+6) очков при показателе полезности "-6" и 22 минутах штрафа.