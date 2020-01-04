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Бержевен: Ковальчук должен вписаться в «Монреаль». Все понимают — это его последний шанс

Бержевен: Ковальчук должен вписаться в «Монреаль». Все понимают — это его последний шанс
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал подписание контракта с форвардом Ильёй Ковальчуком.

«Ковальчук должен вписаться в игру нашей команды. Все понимают, это его последний шанс. У нас много травм, а мы ещё хотим побороться за выход в плей-офф. Именно поэтому я пошёл на такой шаг. И не вижу тут никакого риска.

«Лос-Анджелес» выкупил его контракт, но мой коллега Роб Блэйк сказал, что с Ковальчуком как с работником у него никогда не возникало проблем.

Сыграет ли Ковальчук с «Питтсбургом»? Скорее всего, нет. Но не стреляйте в меня, если это произойдёт. Не могу сказать ничего конкретного. Тут всё зависит от главного тренера. Жюльен решит, как использовать Ковальчука, когда и в каком звене. Чем раньше это случится, тем лучше», — цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ.

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