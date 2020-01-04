Лукашенко пообещал сделать ЧМ-2021 одним из лучших турниров в истории

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время беседы с президентом ИИХФ Рене Фазелем рассказал о подготовке к чемпионату мира 2021 года по хоккею, который будет проведён совместно с Латвией.



«Очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Белоруссии и Латвии, — цитирует Лукашенко БелТА. — Вы можете не сомневаться, вместе с нашими соседями мы на достойном уровне проведём этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твёрдо обещаю.



Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения, вы прекрасно понимаете, вызывать не может. Но мы дело поправим», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Фазель: Беларусь — хоккейная страна, ей нужно стремиться к победе на ЧМ-2021