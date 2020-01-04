Агент Ковальчука: «Монреаль» предложил Илье атакующую роль в ведущих звеньях

Джей Пи Берри, агент российского нападающего Ильи Ковальчука, прокомментировал подписание контракта своего клиента с «Монреаль Канадиенс».



«Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода. „Монреаль“ предложил Ковальчуку возможность исполнять атакующую роль в ведущих звеньях. Другие же клубы ждали до 24 февраля, когда закроется трансферное окно. Нам было важно, что Илья возвращается в игру, поскольку он был без команды почти месяц», — приводит слова агента ТАСС.



Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 играх. В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением.

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