Защитник «Лос-Анджелеса» Макдермид дисквалифицирован за удар Проворову в голову

Защитник клуба «Лос-Анджелес Кингз» Кёртис Макдермид дисквалифицирован на два матча за удар в голову защитнику «Филадельфии Флайерз» Ивану Проворову, информирует департамент безопасности игроков НХЛ в «Твиттере».



Инцидент произошёл во время матча команд 31 декабря. Судьи не наказали даже малым штрафом Макдермида, который после своего хита оказался на скамейке соперника.



В соответствии с условиями коллективного соглашения, из зарплаты Макдермида будет удержано $ 7,26 тыс. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам.



25-летний Макдермид в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 26 матчах, записав на свой счёт 4 (2+2) балла при показателе полезности «0» и 29 минутах штрафа.