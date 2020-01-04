Ковальчук будет играть в «Монреале» под 17-м номером, который отдаст ему Кулак

Новичок «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук будет играть под 17-м номером, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Дэйв Стаббс. Ранее под 17-м номером выступал защитник Бретт Кулак, который теперь возьмёт 77-й номер.



Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах.



В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта. В 2001 году Ковальчук был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим первым номером клубом «Атланта Трэшерз», в котором он впоследствии провёл почти 10 сезонов. В 2018 году стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане.