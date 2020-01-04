Замула – о полуфинале со шведами: игроки сборной России верят друг в друга, будем вырывать
Защитник сборной России Егор Замула поделился впечатлениями после второго периода полуфинального матча МЧМ-2020 с командой Швеции. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Швеция — Россия.
«Сборная России хорошо начала второй период, но сейчас наступил переломный момент, и нам надо самим из него выбираться теперь. Был хороший момент, к сожалению, не забили, вратарь у них здорово сыграл. Но у нас есть ещё 20 минут, мы верим друг в друга, будем наращивать темп и стараться в третьем периоде вырывать.
Шведы потехничнее, чем швейцарцы, хорошо катят. Есть исполнители, с которыми нельзя удаляться. Вообще, играть в меньшинстве нам уже не стоит», — сказал Замула в эфире Первого канала.
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Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.
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