Уже известно время начала финального матча МЧМ с участием сборной России

Сборная России обыграла команду Швеции со счётом 5:4 ОТ в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.



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Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.



Шведы сумели быстро открыть счёт, уже на 16-й секунде встречи ворота Ярослава Аскарова поразил защитник Расмус Сандин. Через две с половиной минуты россияне сумели отыграться, большинство реализовал форвард Иван Морозов. Вскоре сборная России вновь использовала численное преимущество «5 на 4», автором гола стал нападающий Александр Хованов. На 13-й минуте россияне упрочили преимущество — после ошибки голкипера шведов ворота поразил форвард Егор Соколов. До перерыва Швеция отыграла одну шайбу усилиями Самуэля Фагемо. На 32-й минуте Сандин отправил ещё одну шайбу в ворота сборной России. В первой половине третьего периода соперники обменялись голами Нильса Лундквиста и Соколова. Встреча перешла в овертайм, в котором победу россиянам принёс Иван Морозов.

Россия обыграла Швецию в полуфинале МЧМ! Всё решил овертайм. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.