Подколзин: думал, овертайм будет «4 на 4», а оказывается, «3 на 3», места было больше

Нападающий молодёежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира. В полуфинале россияне одержали победу в матче со шведами, встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ.
«Даже не знаю, что сказать. До сих пор нахожусь будто в астрале. Не каждый день случаются такие моменты, они очень запоминаются. Трудно подобрать слова, надо всё это забыть и готовиться к финалу. Нам всё равно, финны или канадцы.
Мы забили два гола в большинстве, а потом стали удаляться. Соперник хорошо играет в большинстве, много бросает.
О чём говорили перед овертаймом? Что надо было просто забить. Думал, овертайм будет «4 на 4» в плей-офф, а оказывается, «3 на 3». Места было больше.
О чём подумал, когда Марченко не забил важный момент? Такое бывает у каждого. Мы его сразу поддержали, сказали, что свои голы забьём. Понятно, что Кирилл расстроился, но он продолжил бросать и обострять. Главное – победа.
Разбирали шведского вратаря? Конечно, просматривали. Нам показывали и объясняли, как он играет. Просто бросковая агрессия сегодня присутствовала.
Егор Соколов? Да, сыграл здорово! Это уверенность и ему, и всей команде. И Ваня Морозов забил, тоже хорошо. Главное — вовремя», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 января 2020
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