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Хованов — о победном голе Морозова: думаю, эта шайба войдёт в историю российского хоккея

Хованов — о победном голе Морозова: думаю, эта шайба войдёт в историю российского хоккея
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов прокомментировал победу над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.

«Сейчас надо уже успокаиваться и готовиться к финалу. Эмоции, конечно, положительные. Никогда в жизни такого матча не играл пока что. Слава богу, что выиграли. Спасибо тому, кто сверху нам помог, и, конечно, Ване Морозову. Красава, вообще! Такой гол забил, который, я думаю, войдёт в историю российского хоккея. Спасибо всем болельщикам, кто за нас переживал.

Морозов говорил, что Соколова носили на руках? Да всех носили, кроме меня! У меня удаление глупое было. Конечно, я подвёл команду и болельщиков, было неприятно. Но я вышел на третий период, сконцентрировался. Слава богу, счёт сравняли. Все ребята — герои сегодня, но и удача к нам повернулась лицом.

Удивили ли чем-то шведы? В принципе, нет. Мы и ожидали такой игры, что они в большинстве хорошо играют. Опять удаления нас подвели, как и в других матчах. Шведы нам три гола в большинстве забили. В равных составах даже особо и не дали им ничего сделать.

Аскаров? Да молодой парень, со всеми случается. Мы все друг друга поддерживаем. Мифтахов вышел и выручил нас, но и Ярослав молодчик. Все сегодня молодцы, все выкладывались на полную катушку. Не кого упрекнуть», — передаёт слова Хованова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео всех голов сборной России в победном полуфинале МЧМ-2020 со Швецией
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Судьбу невероятного полуфинала между сборными Швеции и России решил один бросок нашего нападающего.
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