Соколов: будем стараться сделать России подарок, будем выходить и биться

Нападающий сборной России Егор Соколов прокомментировал итоги победного полуфинала МЧМ-2020 со сборной Швеции (5:4 ОТ).

«Наверное, это самое приятное чувство в моей жизни. Мы вышли в финал молодёжного чемпионата мира, никогда такого не ощущал. Но на этом наша миссия не завершена. Завтра — самый главный матч на турнире, так что мы начинаем готовится к нему с этого момента.

Как забил два гола? Да там в первом моменте вратарь ошибся, во втором Саня Хованов меня вывел — оставалось только попасть. Попал, эмоции переполнили. С кем играть tomorrow в финале? Tomorrow вообще без разницы. Хоть с кем. Будем выходить и биться за всю Россию, будем стараться сделать подарок России — это всё, что могу сейчас сказать.

Надо сохранять эмоции на завтра? Да это я уже спокоен как волк. Сейчас придём, полежим, поедим и будем готовиться. Про меня пишут в соцсетях, что это лучший матч в жизни? Не обращаю внимания, что про меня пишут. Я не забивал на групповой стадии, но играл так, как могу. Не обращаю внимания на социальные сети. Завтра — самый важный матч. Завтра. На данный момент, сейчас, не важно, кто забил. Важно, что мы победили, что будем играть в финале. Рад, с этими ребятами мы прошли очень многое. Мы все вместе, все друг за друга.

Замена вратаря? Хотелось помочь Мифтахову как можно быстрее войти в игру и сравнять счёт. Это получилось, и в овертайме мы их дожали. Ваня Морозов всё сделал. Я не смог до него доехать — споткнулся три раза, у меня просто ноги подкосились», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.