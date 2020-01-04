Мифтахов — о полуфинале со Швецией: никогда в жизни не испытывал таких эмоций

Вратарь сборной России Амир Мифтахов поделился эмоциями от выхода в финал молодёжного чемпионата мира. Россияне в полуфинале победили шведов со счётом 5:4, забросив победную шайбу в овертайме.

«Не скажу, что было сложно входить в игру. Конечно, непросто, но я должен быть готов. Я вратарь, моя задача — ловить шайбы. Тем более был полуфинал, проигрывали в одну шайбу, нужно было исправлять ситуацию. Нельзя было пропускать, только забивать.

Это был самый эмоциональный матч в моей карьере, пусть я и вышел не в старте, а в третьем периоде. Никогда в жизни не испытывал таких эмоций.

Что было самым важным в овертайме? Держать концентрацию, ловить шайбу.

Любой вратарь скажет, что лучше, когда много бросков, тогда ты в тонусе. Я не должен был пропускать ни одного гола. Есть момент — выручай любой ценой.

Обыгрывали Канаду — 6:0? Это уже не имеет значения, это было в группе», — передаёт слова Мифтахова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.