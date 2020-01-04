Марченко: Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме

Нападающий сборной России Кирилл Марченко прокомментировал результат полуфинального матча молодёжного чемпионата мира со сборной Швеции (5:4 ОТ).

«Мы очень довольны, очень рады, но настраиваемся на завтра, потому что это будет самая важная игра. Все парни очень рады, вы сами это видели. Носили Морозова на руках? Ну конечно! Его чуть не раздавили, когда забил. Молодчик, классная игра была, забил свои голы, нечего сказать.

Легче ли психологически играть первый полуфинал? Трудно сказать, все соперники сильные. Подстраиваться не будем, нужно играть в свой хоккей. Но, конечно, хорошо, что мы раньше сыграли свой матч, потому что будет больше времени отдохнуть. Чем удивили шведы? Мы ожидали от них такой игры, знали, что это атакующая команда. Старались сами играть агрессивнее. Мы пытались разрушать их атаки и надёжнее действовать у своих ворот.

Замена Аскарова? На то мы и команда, чтобы все трудности переживать вместе. Я не могу сказать, что он сыграл плохо. Где-то не подтащил, где-то ему закрыли обзор. Я его не обвиняю.

Нарушения со стороны шведов? У нас самих страдает дисциплина. Установка была такая, чтобы не ввязываться в стычки и не отвечать на провокации. Были неоправданные удаления, но я думаю, что это ерунда, их было не много», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.