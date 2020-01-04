Брагин: сыграет ли Мифтахов в финале? Трудно сказать, но вероятнее всего, да
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал выбор стартового вратаря в финальном матче МЧМ-2020, куда российская команда пробилась после победы над сборной Швеции (5:4 ОТ).
«Сыграет ли Мифтахов в финале? Сейчас сложно сказать, посмотрим. Но вероятнее всего, да», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в полуфинальной игре со сборной Швеции стартовым голкипером был Ярослав Аскаров, который пропустил четыре шайбы и был заменён на Амира Мифтахова в начале третьего периода.
Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.
Брагин — о замене Аскарова: в таких матчах вратарь должен выручать
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