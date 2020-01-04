The Hockey News: у России трудности с вратарями, это не лучший вариант перед финалом

Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Стивен Эллис критически прокомментировал ситуацию во вратарской линии молодёжной сборной России после полуфинала МЧМ-2020 со сборной Швеции (5:4 ОТ).
«Неопределённость с голкипером — это не самая хорошая вещь, чтобы биться за золото. Кто же начнёт финал с первых минут? Ярослав Аскаров или Амир Мифтахов?» — задаётся вопросом Эллис.
Напомним, в полуфинальной игре со сборной Швеции стартовым голкипером был Ярослав Аскаров, который пропустил четыре шайбы и в начале третьего периода был заменён на Амира Мифтахова.
Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.
- 4 января 2020
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