Канада забросила три шайбы за четыре минуты в полуфинале МЧМ-2020 с Финляндией
В эти минуты в Остраве (Чехия) проходит второй полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. На стадионе «Остравар-Арена» встречаются молодёжные сборные Канады и Финляндии.
Встреча началась крайне неудачно для европейцев. Уже в первые четыре минуты финская сборная пропустила три шайбы. В составе канадцев отличились Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье и Джейми Драйсдейл.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча Канада — Финляндия.
Ранее первым финалистом турнира стала молодёжная сборная России. Россияне в полуфинале победили шведов со счётом 5:4 ОТ. Сборная России уже встречалась с Канадой на этом турнире, на групповом этапе россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
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