Тренер Швеции: Россия — фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата мира. В матче со сборной России Швеция потерпела поражение со счётом 4:5 ОТ.

«Была равная игра, играли две мастеровитые команды. Русский игрок забил важнейший гол в овертайме, мы поздравляем его. Отличный гол. Сандин сегодня был великолепен, это наш лучший защитник. Знали, что если он приедет в сборную, то мы получим лидера на льду и вне льда, что он будет помогать нам побеждать. Он так и играл.

Удаление Хёгландера? Это неудачный силовой, но там было пять минут. Он не собирался бить в голову, но локоть у него врезался не туда, судьи приняли правильное решение.

Не думаю, что для нас было проблемой то, что у нас до этого был только один сложный матч. Мы провели тяжёлую игру с Россией, но чехи тоже дали нам достойный отпор, хотя счёт этого и не отражает. В полуфинале остаются только хорошие команды. Я горжусь своей командой, мы здорово бились. Проигрывали — 1:3, перевернули игру, сделали счёт 4:3, но в итоге не смогли реализовать свои моменты.

Мы плохо играли «пять на пять»? Думаю, мы хорошо справились с игрой в равных составах. Был равный матч, много удалений — гораздо больше, чем в четвертьфинале, поэтому игра в неравных составах больше выделялась. Русские ничем не удивили, это очень хорошая команда. Знали, что нам надо будет приложить большие усилия и хорошо обороняться. У соперника потрясающие игроки, очень хорошие нападающие. Было честью играть против них. Думаю, главная сила России — глубина состава. Вратарь сыграл неровно, они его заменили, но если посмотреть на их состав, то они фавориты МЧМ», — передаёт слова Монтена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.