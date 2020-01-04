Задоров поиздевался над Ландескогом после поражения Швеции в полуфинале МЧМ-2020

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пошутил над шведским одноклубником Габриэлем Ландескогом по поводу победы сборной России над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Колорадо Эвеланш».

Россияне впервые с 2016 года сыграют в финале молодёжного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия завоевала бронзовые медали, в 2018-м стала пятой. Сборная России не выигрывает золото МЧМ с 2011 года — с тех пор, как в драматичном матче была обыграна команда Канады (5:3).

Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.