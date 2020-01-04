Третьяк — о победе сборной России: именно в таких матчах рождаются чемпионы!

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги полуфинального матча молодёжного чемпионата мира с командой Швеции. Россияне одержали победу со счётом 5:4 ОТ.

«Тяжёлый матч. Можно сказать, как финальный. Эта игра — украшение этого МЧМ. Проявили характер и шведы, и наши. Мы проигрывали — 0:1, выигрывали — 3:1, потом снова проигрывали — 3:4, но победили. Такие качели!

Для болельщиков это валидол, а представьте, какое это испытание для спортсменов. Именно в таких матчах рождаются чемпионы! Я знаю, что это такое. Когда ты выигрываешь — 3:1 — и тебе забивают три шайбы, могут руки опуститься. А тут они бились до конца. Перед финалом настрой супер», — приводит слова Третьяка Sport24.

Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.